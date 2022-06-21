المشدد 6 سنوات لمهرب الهيروين فى «علب السجائر» بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم أيمن يوسف حسانين، لاتجاره في الهيروين.

صدر القرار برئاسة المستشار حسام محمد سامي، وعضوية المستشارين أمجد إمام علي وهشام فؤاد عطية، وأمانة سر عبدالعزيز مناع.

وكشفت تحقيقات النيابة عنأن المتهم أيمن يوسف حسانين، 23 سنة، عاطل، أحرز مخدر الهيروين بغرض الاتجار.

في السياق ذاته، جاءت أقوال الرائد أحمد محمد أيمن، معاون مباحث البدرشين، شاهد الواقعة، بأنه أثناء تمركزه في كمين أمني بطريق مصر- أسيوط الزراعي، أبصر المتهم قائد دراجة بخارية معاكسا للطريق، ودون لوحات معدنية، فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على علب سجائر تحوي إحدى عشر لفافة لجوهر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.