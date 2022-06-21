إصابة 5 في مشاجرة بالأسلحة النارية في المنتزه بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة علي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، بمنطقة عزبة الرحمة شرق المدينة، وسيطرت قوات الأمن على الوضع، وضبطت المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وأصيب 5 أشخاص خلالها.

كان قسم المنتزه ثالث قد تلقى إخطارا بوجود مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة عزبة الرحمة، ووجود مصابين بمحل الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة نشبت لسابقة وجود خلافات بين كل من " م.ج.م " و "نجله" م. م.ج " و" ن.م.ع" ربة منزل و "ع.م.م " و " م.ح.م" حيث حدثت مشادة كلامية فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة استعان الأول ونجله كل منهم بحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وقاموا خلالها بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة والطرف الثاني، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، مما أدى إلى وقوع 5 إصابات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما والأسلحة المستخدمة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة بقسم المنتزه ثالث، وجارى العرض على النيابة.