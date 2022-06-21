الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب في جوال أسفل شجرة بالإسماعيلية

جثة
جثة
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عثر المارة على جثة شاب مقتول في جوال أسفل شجرة بطريق منطقة الكيلو 2 بمدينة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد إبراهيم سعودي مأمور قسم ثانٍ الإسماعيلية، يفيد بعثور الأهالي علي جثة شاب عمره 31 عامًا، مسجل خطر به طعنة فى اليد، ومقتول وموضوع داخل جوال، تحت شجرة بطريق منطقة الكيلو 2، بمدينة الإسماعيلية.

وانتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم معاينة الجثمان، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

وأمر مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسة وغموض الحادث.

جثة شاب جوال الإسماعيلية اسعاف الاسماعيلية قسم ثان الإسماعيلية

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