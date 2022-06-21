الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ«حارس جراج وفسخاني» في حيازة أسلحة ومخدرات

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق حارس جراج وصاحب محل فسيخ لإدانتهما في القضية رقم 6412 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الزقازيق حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

تعود أحداث القضية ليوم 20 من شهر فبراير من العام المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد قيام المقدم محمد غنيمى الضابط بقسم مكافحة مخدرات الشرقية، برئاسة العقيد عمرو على، رئيس قسم مكافحة مخدرات الشرقية، بناء على معلومات وتحريات سرية وإذن النيابة العامة، بضبط "أحمد ع م" 34 عاما حارس جراج، و"محمود إ ع" 37 عاما صاحب محل فسيخ مقيمان بدائرة مركز الزقازيق، وبحيازتهما  كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح وسلاح نارى فرد خرطوش للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بمركز الزقازيق، قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق صاحب محل فسيخ حارس جراج الزقازيق السجن المشدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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