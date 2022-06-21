الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 والإجازات الرسمية في الدولة

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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أيام تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك، لذا يكثر البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى  حسب التوقيت المحلي لكل محافظة والإجازات الخاصة به خاصة للموظفين في القطاع العام والأعمال للاستعداد لقضاء الإجازات خاصة أنه يأتي في ذروة فصل الصيف، ويرغب الملايين في قضاء العيد على أحد الشواطئ والمدن الساحلية فيهتموا من هذه اللحظة بمعرفة توقيتها لوضع مخطط زمني.

 

موعد عيد الاضحى فلكيًا 2022

وفي وقتٍ سابق قد أعلن أعلن معمل أبحاث المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد مولد هلال شهر ذى الحجة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة (يوم الرؤية) الأربعاء الموافق 29/6/2022م.

هذا نتيجة لظهور هلال شهر ذى الحجة في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)،بينا سيظهر في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية الهلال الجديد لمدة تتراوح بين (32- 37 دقيقة).

موعد عيد الأضحى 2022 في العواصم والدول العربية:

من ناحية أخرى يُستطلع هلال شهر ذى الحجة في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين (23 - 43 دقيقة).

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

في سياق متصل، قد ذكرت دار الإفتاء المصرية موعد صلاة عيد الأضحى 2022 من قبل انه بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة، حتى قبل أذان صلاة الظهر بنحو 20 دقيقة، فإذا دخل وقت صلاة الظهر فلا تُصلى على أن يكون يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022، بعد فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، ولكن يتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ضوابط صلاة عيد الأضحى

ويعد هذا العيد الأول التي ترفع فيه كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا في الدولة التي كانت تحدد عدد المصلين والساحات المتاحة،  وعلى النقيض فقد كلفت وزارة الأوقاف جميع مديريات الأوقاف بإعداد خطة صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، وتحديد الإمام الأساسي والإمام الاحتياطي لكل ساحة أو مسجد من المساجد الكبرى في محافظات مصر.

موعد غرة ذي الحجة 2022 فلكيًا

موعد غرة"الأول" شهـــر ذي الحجــة 1443هـ فلكيـاً يكون في الخميس الموافق 30/6/2022 م.

موعد وقفة عرفات 2022

ويتساءل الكثير عن موعد وقفة عرفات كونها الطقس الأهم في الحج وإقامة الشعائر للحجيج أما باقي المسلمين الذين لم يتمكنوا من أداء الفريضة فيهتمون بمعرفتها لتجديد النية بالصوم، وقد أوضح معهد البحوث الفلكية أن موعد وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكيـاً في يوم الجمعـــة الموافق 8/7/2022م.

موعد عيد الأضحى 2022

موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكيـاً في يوم السبــــت الموافق 9/7/2022م.

موعد إجازة عيد الاضحى 2022

من المفترض أن يحددها مجلس الوزراء ويعلنها بشكل رسمي للقطاع العام والخاص قبيل العيد لكن يُتوقع أن تكون يوم الجمعة الموافق 8 من شهر يوليو ليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يوليو.

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وائل لطفي

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