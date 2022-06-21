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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21- 6- 2022 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21-6-2022 فى محافظات مصر، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، أول أيام فصل الصيف، طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21- 6 - 2022 فى محافظات مصر


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانًا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وشبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-6-2022 فى محافظات مصر

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3322
الإسكندرية2922
وادى النطرون3321
طنطا3322
شبين الكوم3323
دمنهور3121
بلطيم2822
مرسى مطروح2620
السلوم2919
سيوة3420
بورسعيد2923
دمياط2822
الزقازيق3321
المنصورة3323
الإسماعيلية3421
السويس3321
العريش2820
رفح2820
رأس سدر3422
نخل3318
نوبيع3524
طابا3424
سانت كاترين3220
الطور3525
شرم الشيخ3727
الغردقة3726
مرسى علم3726
الفيوم3423
بني سويف3423
المنيا3425
أسيوط3524
سوهاج3725
قنا4026
الأقصر4126
أسوان4127
إدفو4127
أبوسمبل4028
الوادى الجديد3826
شلاتين3625
أبورماد3525
حلايب3226
رأس حدربة3226
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