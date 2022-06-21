تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21-6-2022 فى محافظات مصر، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، أول أيام فصل الصيف، طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21- 6 - 2022 فى محافظات مصر



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانًا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وشبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21-6-2022 فى محافظات مصر