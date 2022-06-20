إصابة مدرس بهبوط داخل لجنة امتحان ثانوية عامة بالمنيا

أصيب مدرس بأزمة صحية "هبوط"، الاثنين، داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة في سمالوط بالمنيا، نقل على إثرها للمستشفي للعلاج.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بتعرض أبوبكر عبد الحي أحمد، 31 سنة، مدرس، مقيم بمركز بني مزار، لأزمة صحية "هبوط" أثناء العمل أمن إداري للجنة امتحانات الثانوية العامة ، بمدرسة سمالوط الإعدادية بنين، شمال المنيا.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.