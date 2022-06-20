الإثنين 20 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مدرس بهبوط داخل لجنة امتحان ثانوية عامة بالمنيا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية
ads

أصيب مدرس بأزمة صحية "هبوط"، الاثنين، داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة في سمالوط بالمنيا، نقل على إثرها للمستشفي للعلاج.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بتعرض أبوبكر عبد الحي أحمد، 31 سنة، مدرس، مقيم بمركز بني مزار، لأزمة صحية "هبوط" أثناء العمل أمن إداري للجنة امتحانات الثانوية العامة ، بمدرسة سمالوط الإعدادية بنين، شمال المنيا.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

 

الثانوية العامة بالمنيا سمالوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

حلول ابتكارية لأزمة مصيرية

الأكثر قراءة

حادثة فتاة المنصورة.. ذبح طالبة في الشارع وفيديو يرصد التفاصيل

طالب بـ«آداب المنصورة» يذبح زميلته بسكين أمام بوابة الجامعة

استخرج نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

تنسيق الثانوية العامة 2022 القليوبية المرحلة الثانية لخريجي الإعدادية

تم ضبط المعتدي.. التعليق الأول من جامعة المنصورة على واقعة «باب آداب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة شرم الشيخ.. تحصين الرؤية نحو استراتيجيات فهم المنطقة

ماجد حبته

قمة شرم الشيخ الثلاثية

سعيد المصرى

استنساخ مصطفى محمود

محمد العسيري

يعنى إيه ملحق ثقافى؟

عبدالوهاب داود

رسالة لجماهير الأهلى والزمالك.. استمتعوا يرحمكم الله

حسين دعسة

حرب القمح والذرة .. ماذا لو؟

د. أحمد مجاهد

فؤاد قاعود.. حكيم مصرى فى ثوب شاعر عامية

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

صور

امتحانات الثانوية العامة 2022

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022

الزمالك بمن حضر.. الأبيض يتعادل مع الأهلى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاعتراف بجامعة مستوطنة ارئيل وضمها للجامعات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي

رئيس وزراء فلسطين: نرفض تسليم إسرائيل رصاصة قتل شيرين أبوعاقلة

الإسرائيليون في تركيا تحت التهديد الإيراني.. حرب استخبارات وفرص للتقارب