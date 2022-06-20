75 ألف دولار للمعاطف.. أغلى الملابس التي يرتديها أفراد العائلة المالكة

نشر موقع "insider" مجموعة من الفساتين والملابس الخاصة بالعائلة المالكة من بينهم كيت ميدلتون دوقة كامبرديج، وميجان ماركل دوقة ساسكس فتتراوح الملابس التي يرتديها أفراد العائلة المالكة، من 75 ألف دولار إلى 4 آلاف دولار للمعاطف.

1- قدمت كيت ميدلتون البيرة في رحلة إلى أيرلندا عام 2019 بينما كانت ترتدي فستان ميسوني بسعر 2480 دولارًا.

2- في يونيو، ارتدى ميدلتون فستانًا أبيض من سوزانا لندن بيع بالتجزئة مقابل 2900 دولار إلى حفل تأبين لحريق برج جرينفيل.

3- ارتدت ميغان ماركل فستانًا من Oscar de la Renta بقيمة 3490 دولارًا في عام 2021 في أول ظهور لها منذ إعلان حملها الثاني.

كان فستان Oscar de la Renta المطبوع بالليمون متاحًا في ساكس فيفث أفينيو مقابل 3490 دولارً، قامت بإقران الفستان بمجوهرات ذهبية بسيطة وارتدت شعرها على شكل موجات.

4- ظهرت ميدلتون في عيد القديس باتريك في عام 2019 مع معطف الزمرد ألكسندر ماكوين بقيمة 4000 دولار، أكملت المظهر مع بروش نبات النفل من المجموعة الخاصة للعائلة المالكة و676 دولارًا (510 جنيهًا إسترلينيًا) من الأزهار الساحرة من Lock & Co.

5- في عيد القديس باتريك في عام 2022، ارتدت ميدلتون معطفًا أخضر آخر، صممه لورا غرين لندن بقيمة 4195 دولارًا، وقامت بإقران فستان من الصوف بحزام مع حذاء من جلد الغزال Emmy London Rebecca Greenery بقيمة 415 دولارًا، وفقًا لـ Page Six.

6- ارتدت ماركل فستانًا بقيمة 4700 دولار من أرماني مقابل جلستها مع أوبرا وينفري، وتم بيع فستان جورجيت الحريري الثلاثي بالفعل، وسيتم بث المقابلة الخاصة على شبكة CBS في 7 مارس.

7- أعلنت الأميرة أوجيني خطوبتها في فستان Erdem بقيمة 5175 دولارًا كانت ترتديه ذات مرة في جلسة تصوير Harper's Bazaar.

8- ارتدت ماركل فستانًا أزرق لامعًا بقيمة 5595 دولارًا من Roland Mouret في عرض Cirque du Soleil في عام 2019.

9- في رحلة إلى باريس في عام 2017، ارتدت ميدلتون زيًا من علامة شانيل تكلف حوالي 10000 دولار.

بلغت تكلفة فستان شانيل تويد من شانيل، والحزام وحقيبة السيدة الصغيرة أكثر من 10000 دولار، وفقًا لماري كلير.

10- تكلف زي زفاف الأمير هاري المخصص لـ Dege & Skinner حوالي 10246 دولارًا، ارتدى الأمير هاري زي البلوز والرويالز، الفوج الذي خدم معه في أفغانستان.

وفي يوم زفافه أخبر ويليام سكينر ، العضو المنتدب لشركة Dege & Skinner GQ في عام 2018 أن معطفًا موحدًا مشابهًا سيكلف 6500 جنيه إسترليني (8484 دولارًا) وأن البنطال سيكلف 1350 جنيهًا إسترلينيًا (1762 دولارًا).