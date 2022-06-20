أخبار امتحانات الثانوية العامة 2022.. تسريب «شاومينج» والتعليم تشدد الاجراءات

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم أول امتحانات الثانوية العامة اليوم في مادتي التربية الدينية والتربية القومية – من المواد التي لا تضاف للمجموع، وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الثانوي هذا العام 707 آلاف و992 طالب منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

أخبار امتحانات الثانوية العامة 2022 اليوم

وتعرض الدستور في التقرير التالي آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2022 اليوم.

بدأت امتحانات الثانوية العامة اليوم فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، بينما يؤدى الطلاب غدًا الثلاثاء، اختبار مادتي الاقتصاد والإحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الامتحانات الأساسية بداية الإسبوع المقبل.

بداية امتحانات الثانوية العامة 2022 اليوم

مع بداية امتحان مادة التربية الدينية ادعت صفحة “شاومينج” تسريب امتحان التربية الدينية، ونفت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله حول مزاعم تسريب امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى أن كل ما يقال عن تسريبات الامتحانات غير صحيح، مشيرة إلى أن غرفة العمليات تتابع مع المديريات التعليمية.

وشدد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط امتحانات الثانوية العامة والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يؤدى طلاب الثانوية العامة غدًا الثلاثاء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء – آخر المواد التي لاتضاف للمجموع-، وتبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية 26 يونيو الجارى بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

ويوم الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.

ويتم استئناف امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.