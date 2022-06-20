المتهمون عقدا العزم وبيتوا النية على التخلص من الصغيرتين.. حيثيات قضية «مذبحة المرج»

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـمذبحة المرج، والمتهم فيها أب وزوجتاه بقتل أبنائه من إحداهما.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين بـ"مذبحة المرج"، إن المتهم الثاني "أحمد.ع. ع" تزوج من المتهمة الثالثة "هالة. م.ع" وتكبره بسنوات عديدة دون موافقة أسرته التي قاطعته، ثم تزوج من المتهمة الأولى "إيمان ز"، وأنجب منها الصغيرتين المجني عليهما "ملك وجنى أحمد ع"، وحال كون المتهمة الثالثة عاقرا لم تنجب وسوست إليه بأن يتخلص من طفلتيه السابق ذكرهما وأنها سوف تعطيه شقة تمليك بضاحية الزاوية الحمراء القاهرة، وحررت له توكيلا رسميا عاما بهذه الشقة وأبدت رغبتها له في عدم وجود أطفال ترثه، وأقنعت بذلك أيضًا المتهمة الأولى والدة الطفلتين المجني عليهما.

كما وأوضحت أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من الطفلتين الصغيرتين ملك وجنى وأعدوا لذلك إناء بلاستيكيا ملأوه بالمياه وأغرقوا فيه الطفلتين الصغيرتين الواحدة تلو الأخرى حتى صعدت روحهما إلى بارئها وتخلصوا من جثة كل منهما، وعقب ذلك حملت المتهمة الأولى من المتهم الثاني زوجها، ووضعت طفلًا ذكرًا لم يتم تسميته وعقدوا العزم وبيتوا النية ثلاثتهم على قتل ذلك الطفل المولود عقب ولادته مباشرة بأن أعدوا إناء بلاستيكيا ملأوه بالمياه وأغرقوا فيه الطفل المولود حتى مات وتخلصوا من جثمانه وقاموا بتسجيل مقاطع صوتية ومرئية حال ارتكابهم الجريمة ووضعوا على جثمان المجني عليهم الثلاثة عقب إزهاق روحهم مادة كيميائية لإخفاء معالم جثة كل منهم وتخلصوا من جثمان كل منهم بوضعه داخل حقيبة من حقائب السفر، وتركهم في أماكن داخل دائرة قسم شرطة المرج.

كانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالإعدام لربة منزل وضرتها، لاتهامهما بقتل أطفال الأولى الثلاثة.