إصابة 5 أشخاص في حادث تكتوك بقرية أبنود بمحافظة قنا

وقع حادث تصادم توك توك في كوبرى بأحد قرى محافظة قنا، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة خالد منصور حامد11، عاما، سحجات، محمد منصور حامد، 12 عاما، سحجات، أحمد محمود عبد الرحيم، 8 أعوام، جرح بالجبهة، رضا حامد عبد السميع، 40، كدمة بالصدر، فاطمة نصار سليمان، 30 عاما، كدمات نتيجة حادث تصادم في قرية أبنود.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.