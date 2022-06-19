الأحد 19 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 9 بلطجية فرضوا إتاوات على قائدى السيارات فى التجمع الخامس

حبس
حبس
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس عناصر تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق، بالتجمع الخامس- لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بفرض رسوم على قائدي السيارات المترددين على مجمع مقاهي بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 9 أشخاص، وبحوزتهم «مبالغ مالية- سلاح أبيض»، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا إجراميا تخصص في تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بالمنطقة المشار إليها. 

وأوضحوا أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

نيابة القاهرة الجديدة عناصر تشكيل عصابي التجمع الخامس القاهرة قائدي السيارات

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