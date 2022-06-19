الأحد 19 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن أسفل عجلات القطار فى الشرقية

قطار
قطار
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لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكك الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول"نائل إ ال ز" 49 عامًا جثة هامدة، وتبين من التحريات أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، من أمام مزلقان الحميات دائرة مركز الزقازيق، صدمه القطار وتوفى فى الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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