السبت 18 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل مالك ورشة سروجى سيارات فى القليوبية

حبس
حبس
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، القبض على المتهم بقتل مالك ورشة سروجي سيارات بقرية القلج في الخانكة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وكشفت التحريات أن المتهم أطلق النار على الضحية وفر هاربا بواسطة دراجة نارية، وعقب تحديد الأماكن التي يتردد عليها، تم إعداد كمين له وضبطه، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة الخانكة، بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد تعرض مالك ورشة لإطلاق نار، على يد عاطل، بقرية القلج، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه الشهير بـ"لطفي السوري" وبين المتهم "عاطل"، بسبب اعتداء الجاني على ابن الضحية، ولدى معاتبة مالك الورشة له، وجه له المتهم السباب، وتوعده بالانتقام.

وتوصلت التحريات أن المتهم انتهز فرصة وجود الضحية بورشته، وأطلق عليه أعيرة نارية، أصابته إحداها، وفر هاربا بواسطة دراجة نارية.

بإعداد عدة أكمنة بإشراف المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث الخانكة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

امن القليوبية المتهم بقتل ورشة سروجي سيا القلج في الخانكة

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