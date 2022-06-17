الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منذ 20 شهرا

ارتفاع واردات أوروبا من وقود الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها

نفط
نفط
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تتجه واردات أوروبا من الوقود من دول الشرق الأوسط خلال يونيو الحالي إلى تسجيل أعلى مستوى لها منذ 20 شهرًا، حيث ستغطي الزيادة في واردات وقود الديزل، التراجع الطفيف في واردات وقود الطائرات.
 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن بيانات حجز ناقلات المنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى أوروبا خلال يوليو المقبل تشير إلى استمرار زيادة الواردات.
 

وبحسب التقديرات ستصل واردات أوروبا من أنواع الوقود النظيف من دول الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي إلى 2.14 مليون طن، وهو أعلى رقم لها منذ أكتوبر 2020.


وتتضمن هذه الكميات 868 ألف طن وصلت بالفعل و28. 1 مليون طن  في طريقها إلى أوروبا  منها 7 ناقلات تحمل 547 ألف طن تتجه نحو قناة السويس ثم تتجه إلى موانئ أوروبية.
 

ومن المتوقع أن تكون واردات الوقود من نوع الديزل من الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي 36. 1 مليون طن مقابل 1.1 مليون طن خلال الشهر الماضي.


وتراجعت واردات وقود الطائرات إلى 748 ألف طن خلال الشهر الحالي مقابل 972 ألف طن في الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، قلصت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي التي تضخها إلى كبار عملائها في أوروبا، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الدول الأوروبية التي تشعر بقلق متزايد من نقص إمدادات الوقود في الوقت الذي اتهمت فيه المفوضية الأوروبية الحكومة الروسية بممارسة الابتزاز باستخدام إمدادات الغاز.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت بشدة خلال الأسبوع الحالي، في حين اضطرت بعض الدول إلى السحب من المخزونات التي تحتفظ بها لفصل الشتاء الذي يشهد ذروة استهلاك الطاقة في أوروبا.
وأضافت بلومبرج أن شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم قلصت كميات الغاز التي تضخها إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهي الدول التي زار قادتها أوكرانيا أمس، في حين أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واردات أوروبا من الوقود دول الشرق الأوسط واردات وقود الطائرات وقود الديزل المنتجات النفطية الشرق الأوسط

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