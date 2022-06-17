ضبط رجل أعمال هارب من 100 حكم قضائى فى حلوان

تمكن رجال مباحث القاهرة - تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة - من ضبط صاحب شركة هارب، مطلوب لتنفيذ 100 حكم بإجمالي عقوبات حبس بلغت أكثر من 156 عامًا في حلوان.

وبالعرض على اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، أمر بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

البداية بتلقي اللواء عمرو إبراهيم، مدير المباحث الجنائية إخطارًا من اللواء محمد عاكف، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، يفيد بتمكن المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط صاحب شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - مطلوب التنفيذ عليه في 100 حكم حبس في قضايا "تبديد - شيكات" بإجمالي مدد حبس 156 سنة و6 أشهر، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرَّ بها.