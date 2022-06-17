الجمعة 17 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وفقا لأسعار بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض والبط اليوم الجمعة

دواجن
دواجن
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نقدم اليوم من خلال هذا التقرير أسعار الفراخ وأسعار البيض وفقا لتحديث بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 17 يونيو 2022.

وتشهد أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية استقرارا وكذلك أسعار البيض وذلك ما نرصده فيما يلي:

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

نقدم من خلال هذا الجدول أسعار: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي – لحم أمهات) في بورصة الدواجن الرئيسية

 

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

34 جنيها

35 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

42 جنيها

43 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم امهات الأبيض

كيلو

27 جنيها

28 جنيها

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: (سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي)

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أبيض

كرتونة

55 جنيها

56.50 جنيه

بيض أحمر

كرتونة

53 جنيها

54.50 جنيه

بيض بلدي

كرتونة

58 جنيها

59 جنيها

 

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أسعار السمان اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

ويشمل جدول اسعار السمان نوعين (سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض) بري، هجين، وبياض وذلك وفقاً لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوم

5.50 جنيه

6 جنيهات

 

أسعار البط اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

يضم الجدول الاتي: (سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، و سعر البط البكيني أبيض وألوان)، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيها

15 جنيها

كتكوت بط مولارد

يوم

14 جنيها

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيها

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيها

47.25 جنيه

لحم بط مولارد

يوم

31 جنيها

32.50 جنيه

بورصة الدواجن الرئيسية أسعار الفراخ أسعار البيض اسعار السمان اليوم اسعار البط اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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