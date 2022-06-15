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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-6-2022 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-6-2022 فى الأسواق المصرية، تراجع جديد في الأسعار ووصل أسعار الدواجن البيضاء إلى ٤٠ جنيهاً للكيلو في بورصات الدواجن التي يختلف سعرها من مكان لآخر، بعد أن وصلت أمس الثلاثاء إلى ٤٥ جنيهاً، ولكنها تشهد ارتفاع واضح مقارنة بأسعار الدواجن طوال الشهر الماضي والذي انخفضت فيه قرب سعر ٣٥ جنيه لكيلو الدواجن البيضاء.

 

أسعار الدواجن

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء من 39.00 جنيهاً إلى  40.00 جنيهاً.

وصل كيلو  الفراخ الساسو بين 44.00 جنيهاً إلى 45.00 جنيهاً.

تراوح كيلو  الفراخ البلدي بين 35.00 جنيهاً إلى  36.00 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو  أمهات أبيض من 27.00 جنيهاً إلى 28.00 جنيهاً.


وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريحات سابقة، إن سعر طن العلف يتخطى 11 ألف جنيه، وهو السبب في ارتفاع أسعار الدواجن ، مؤكدًا أن العرض والطلب أحد أسباب ارتفاع أو انخفاض سعر المنتج، مردفًا: «نتحرك في زيادة المساحات المنزرعة في الذرة لاستخدامها في الأعلاف، وأتمنى أن يكون التراجع للسلع الاستراتيجية بالتكلفة الفعلية للمنتج لاستمرار التراجع.


وتوقع أن يصل سعر الدواجن للمستهلك إلى 35 أو 36 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر كتكوت أبيض عمر يوم بين 04.00 جنيهات 04.25 جنيه.
وسعر كتكوت ساسو عمريوم فبلغ 05.00 جنيهات 05.25 جنيه.
أما الكتكوت البلدي عمر يوم فبلغ  03.00 جنيهات 03.25 جنيه,

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سعر كرتونة البيض

يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين  54.00 جنيهاً إلى 55.50 جنيه.

وسعر كرتونة بيض أبيض بين 52.00 جنيهاً إلى 53.50 جنيه,

وبيض بلدي بلغ سعره بين 55.00 جنيهاً إلى 56.00 جنيه.


أسعار البط اليوم:

ووصل سعر كيلو البط المسكوفي إلى 47 جنيهًا في المزرعة.

وبلغ سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 24 جنيه.

وسعر بط بيور 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو البط المولار 32. 5 جنيه.

وسعر سمان عمر 14 يوم بـ3.5 جنيه.
وسجل سعر فرخ البط الفرنساوي 7.5 جنيه للواحد.

القيمة الشرائية لفرخ البط المسكوفي 15 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 50 جنيها.

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الدواجن اسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء سعر كيلو الفراخ البيضاء أسعار الكتاكيت سعر كرتونة البيض اسعار البط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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