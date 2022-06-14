المعمل الجنائى يعاين حريقًا فى ممر عقار بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب فى ممر عقار بشارع شاكور بمنطقة محطة الرمل، دون إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى ممر عقار دون حدوث إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العطارين وقوات من الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات لإطفاء الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائى، ولم يسفر عن أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.