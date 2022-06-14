الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريقًا فى ممر عقار بالإسكندرية

حريق فى ممر عقار
حريق فى ممر عقار
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قررت نيابة العطارين بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب فى ممر عقار بشارع شاكور بمنطقة محطة الرمل، دون إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى ممر عقار دون حدوث إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العطارين وقوات من الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات لإطفاء الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن سبب الحريق هو ماس كهربائى، ولم يسفر عن أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

نيابة العطارين الإسكندرية حريق ممر عقار شارع شاكور محطة الرمل

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وائل لطفي

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