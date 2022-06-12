قتل والدته طعنا.. النيابة تأمر بحبس المتهم 4 أيام فى المقطم

دون أدنى رحمة، أقدم عاطل على قتل والدته بسلاح أبيض في منطقة المقطم، عقب نشوب خلافات بينهما، فتخلص منها، وألقى رجال مباحث القاهرة القبض عليه.

تم تحرير المحضر اللازم ضده، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة سرعة إرسال تحريات رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة سيدة بها طعنات، إحداها في الرقبة وتم نقلها إلى المشرحة.