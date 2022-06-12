الأحد 12 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتل والدته طعنا.. النيابة تأمر بحبس المتهم 4 أيام فى المقطم

طعن
طعن
ads

دون أدنى رحمة، أقدم عاطل على قتل والدته بسلاح أبيض في منطقة المقطم، عقب نشوب خلافات بينهما، فتخلص منها، وألقى رجال مباحث القاهرة القبض عليه.

تم تحرير المحضر اللازم ضده، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة سرعة إرسال تحريات رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة سيدة بها طعنات، إحداها في الرقبة وتم نقلها إلى المشرحة.

مباحث القاهرة النيابة العامة سرعة إرسال تحريات العثور علي جثة سيدة قتل والدته منطقة المقطم استكمال التحقيقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرج فودة الذى قُتل مظلومًا

الأكثر قراءة

3 إعدادى الشرقية| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أزمة الغذاء العالمية.. مقترح مصرى بدعم إفريقى

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

عبدالوهاب داود

«ثقافة المثلية» تصيب أسهم «والت ديزنى» فى مقتل

جمال-أسعد

التنوير والتدين

لواء.حمدى البطران

ذكريات من يونيو 1967

مؤمن المحمدي

يا للمفاجأة

ماجد حبته

اقتصاد الظل

د.أحمد الخميسى

ذكرى رحيل الشيخ إمام

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: إحباط هجوم إيرانى ضد مواطنينا فى تركيا

السماء المفتوحة: إسرائيل اخترقت الأجواء اللبنانية 22000 مرة.. ما التفاصيل؟

الخارجية اللبنانية تدين الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق