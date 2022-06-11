السبت 11 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن توضح حقيقة اختطاف طائرة فى نيجيريا

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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نفت الشركة الأردنية للطيران، صحة ما تم تداوله بشأن محاولة خطف طائرة أردنية في نيجيريا، وفق فيديو قصير تداولته وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينت الشركة أن الفيديو المتداول على منصات التواصل في الأردن يعود إلى عدة أشهر سابقة، وتتلخص تفاصيل القصة في إصرار ركاب إحدى رحلات العمرة بين نيجيريا والسعودية على النزول في المطار المحدد للرحلة في نيجيريا.

وبحسب الشركة، حاول الركاب الوصول لقمرة القيادة للحديث مع كابتن الرحلة وهو ما يمنعه القانون، وحال رجال الأمن التابعون لوحدة الأمن والحماية المرافق للرحلة دون وصولهم لقمرة القيادة.

وقال بيان الشركة الأردنية للطيران إن القضية انتهت في وقتها مؤكدة عدم صحة ما يجري تداوله من تهويل للواقعة.

الشركة الأردنية للطيران طائرة أردنية نيجيريا التواصل الاجتماعي رحلات العمرة بين نيجيريا والسعودية

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