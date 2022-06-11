الأردن توضح حقيقة اختطاف طائرة فى نيجيريا

نفت الشركة الأردنية للطيران، صحة ما تم تداوله بشأن محاولة خطف طائرة أردنية في نيجيريا، وفق فيديو قصير تداولته وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينت الشركة أن الفيديو المتداول على منصات التواصل في الأردن يعود إلى عدة أشهر سابقة، وتتلخص تفاصيل القصة في إصرار ركاب إحدى رحلات العمرة بين نيجيريا والسعودية على النزول في المطار المحدد للرحلة في نيجيريا.

وبحسب الشركة، حاول الركاب الوصول لقمرة القيادة للحديث مع كابتن الرحلة وهو ما يمنعه القانون، وحال رجال الأمن التابعون لوحدة الأمن والحماية المرافق للرحلة دون وصولهم لقمرة القيادة.

وقال بيان الشركة الأردنية للطيران إن القضية انتهت في وقتها مؤكدة عدم صحة ما يجري تداوله من تهويل للواقعة.