قرار من النيابة بشأن «المهدى المنتظر» فى الطالبية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، بإدخال شخص ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدّعي أنه "المهدي المنتظر"، مستشفى الأمراض النفسية لتوقيع الكشف الطبى عليه وبيان حالته الصحية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه مهتز نفسيًا، لادعائه بأنه "المهدي المنتظر" في الجيزة.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، إلى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنًا ظهور أحد الأشخاص يدعى كونه "المهدي المنتظر" ونزول الوحي عليه بالجيزة.

ولفتت إلى أن بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، وباستدعائه وشقيقه أكد الثاني أن أخيه يُعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، وقدم بعض الشهادات المرضية التي تؤكد صحة كلامه، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم.