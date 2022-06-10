بدء التصويت الإلكترونى فى انتخابات نادى النيابة الإدارية

بدأت اليوم عملية التصويت الإلكتروني في انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية؛ لاختيار أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن التصويت يستمر حتى الثامنة مساء، بعدها أيام غلق باب التصويت وفرز الأصوات.

ويتنافس المرشحون البالغ عددهم ٥٠ مرشحا للفوز بمقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، والموزعة كالتالي «مقعد رئيس مجلس الإدارة ومقعد عن الذين اكتمل عطاؤهم، بجانب 5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين أ، ب و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة».

وينافس على مقعد رئيس النادي ٤ مرشحين، هم المستشارون عبدالرؤوف موسى، والذي كان يشغل سكرتير عام النيابة الإدارية، والشافعي صالح، وطارق بدر، ورضا عبدالكريم، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية في انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية ٢٠ لجنة، في حين يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت ٤٩٧٠ ناخبا، وتضم كل لجنة ٢٥٠ ناخبا، ماعدا لجنة واحدة، تضم ٢٢٠ ناخبا.