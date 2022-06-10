10 مشاهير لم يخجلن من شعرهن الأبيض ويفتخرن به (صور)

تحرص المرأة على تغيير لون شعرها من حين لآخر خاصة مع بداية فصل الصيف وظهور الألوان الخاصة بصبغات الشعر بطريقة متنوعة، خاصة عند ظهور خصلات الشعر الأبيض، فمعظم السيدات بمجرد ظهور الخصلات تتسارع في تغيير اللون على الفور ولكن على عكس ذلك نجد العديد من المشاهير يتفاخرن بخصلات الشعر الأبيض بل وتتركه كما هو وتعتبره من صيحات الموضة وفقًا لموقع “bright side”.

1- جين فوندا

اشتهرت الممثلة الحائزة على جوائز عديدة جين فوندا بشعرها الأبيض المائل للرمادي في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، وقالت: “أنا سعيدة للغاية لأنني تحولت إلى اللون الرمادي في الشعر حيث اعتبره من الألوان الجريئة التي لا يقدر عليها غير الشخصية التي تحمل نفس الصفة”.

2. سلمى حايك

شاركت نجمة “House of Gucci” مشاعرها حول التحول إلى الشعر الأبيض بظهور خصلات لها بهذا اللون على حسابها بموقع الصور “Instagram”، حيث نشرت الممثلة صورة سيلفي تظهر خصلاتها الفضية وكتبت: "فخورة بشعري الأبيض".

3. تريسي إليس روس

الممثلة المعروفة بأدوارها القيادية في العديد من المسلسلات الكوميدية تعرف بالتأكيد كيف تضحك على نفسها شاركت صورة شخصية مضحكة على حسابها على موقع الصور “Instagram”، وكتبت "نعم ، الأبيض قادم".

4. كريسي تيجن

على الرغم من أنها لم تظهر شعرها الرمادي بعد، فقد أعربت عارضة الأزياء والممثلة عن سعادتها لاكتشاف خيوطها البيضاء.

5. تاميرا موري

نجمة “Daytime Divas” لا تخجل من شعرها الفضي، ولا تخطط لصبغه وشاركت بفخر أقفالها الرمادية على حسابها على “Instagram”، وكتبت "Hello guys."

6. هيلين ميرين

تحدثت الممثلة الحائزة على جائزة علانية عن احتضان الشيخوخة في مناسبات متعددة، تعتقد النجمة الذهبية أن بعض الناس يخافون من التحول إلى اللون الرمادي لأن هذا يعني أنهم في فئة عمرية مختلفة، وبالطبع، أنت في تلك الفئة العمرية المختلفة لذا أحرص على استقبال ذلك بشكل إيجابي.

7. الكسندرا جرانت

شاركت الفنانة أنها لاحظت ظهور الشعر الرمادي الأول عندما كانت صغيرة جدًا، واستغرق الأمر بعض الوقت لتتقبل أخيرًا جمالها الطبيعي، وقالت: "لقد تحولت إلى اللون الرمادي قبل الأوان في أوائل العشرينات من عمري، وصبغت شعري بكل لون على طول الطريق حتى لم أستطع تحمل الأصباغ بعد الآن وقررت أن أتركه على حاله.

8. جيمي لي كورتيس

احتضنت الممثلة البالغة من العمر 63 عامًا شعرها الرمادي لسنوات، وقالت أنها أدركت لأول مرة أنها لا تريد صبغ شعرها بعد الآن عندما ذهبت إلى صالون تجميل، وقالت: “حاولت أن أفعل كل ما يمكنه فعله لشعري، ولكن شعرت بضرورة التوقف بسبب رائحة المواد الكيميائية المبالغ فيها لذا قررت التوقف”.

9. سلمى بلير

أصبحت نجمة “Ordinary World” باللون الرمادي بعد خضوعها للعلاج الكيميائي لمرض التصلب المتعدد، رغم أنه لم يكن من السهل عليها تقبل مظهرها الجديد، قررت الممثلة عدم صبغ شعرها، لقد عرضت بفخر أسلوبها الجديد على حسابها على “Instagram”، حيث كتبت “لقد قصصت شعري، لذلك سأتركه قصيرًا ورماديًا، فصبغ شعري طوال الوقت أمر مكلف ماديًا وجسديًا".