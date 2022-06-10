الجمعة 10 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية
ads

شهدت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية في ظل تواجد أمني مكثف على الطرق لمراقبة حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

وانتظمت حركة المرور بشارع فيصل في الاتجاهين وكذلك شارع الهرم في المناطق المفتوحة به، كما انتظمت حركة السير بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو، كما ظهر انتظامًا بحركة السير على الطريق الدائري في اتجاه نفق السلام والهرم، وشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات.

وتواصلت السيولة المرورية، أعلى محور ٢٦ يوليو فى الاتجاه من اكتوبر نحو ميدان لبنان والعكس، وانتظمت حركة السير بطريق الواحات وميدان الجيزة، وكذلك أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، اليوم، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

ووضعت الإدارة عددا من الأكمنة على الطرق السريعة لضبط المخالفين ووضع أجهزة رادارات لضبط السرعات، كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

الحركة المرورية القاهرة الجيزة سيولة مرورية حركة السير

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

رابط بوابة الأزهر لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2022 وكيفية قراءة التقديرات

3 إعدادى المنوفية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية بالاسم

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

رابط بوابة الأزهر للتقديم للصف الأول الابتدائي 2022 وخطوات التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

رشدى سعيد وثورة يوليو

كريم فرغلى

أسبوع مميز

ماجد حبته

بدأت السنة التاسعة

الحسين عبدالرازق

كفاكم نبشًا للقبور!

بسنت حسن

الكمال وضحاياه

عبد الرحيم طايع

خيبات الآملين

مدحت بشاى

الحوار الوطنى والعقل الفلسفى

حسين دعسة

توماس فريدمان بعد مائة يوم من الحرب: مفاجآت!

صور

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

محطة تل أبيب

المزيد

محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان العلاقات الثنائية فى أبوظبى

مقترح أمريكى.. كواليس رفض إسرائيل عقد قمة مع السلطة الفلسطينية

إسرائيل ترحب بإدانة وكالة الطاقة الذرية سلوك إيران النووى