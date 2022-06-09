الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

مبدعون وجوائز «ملف خاص»

زمن الرواية
زمن الرواية
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شهدت جوائز الدولة «التقديرية، والنيل، والتشجيعية» حضورًا طاغيًا للروائيين المصريين، من خلفيات ومدارس أدبية مختلفة، لتؤسس امتدادًا لـ«زمن الرواية»، وتؤكد عمق التعبير الأدبى عن الواقع المصرى الحالى والقديم، وتعيد تقديم نجوم يواصلون إثراء الحياة الأدبية المصرية بتقاطعات وحكايات متخيّلة وسيَر روائية لمصريين عاشوا فى أزمنة مختلفة، يؤكدون تجدُّد وعمق الشخصية المصرية التى مرت بحروب وأزمات سياسية وتحديات اجتماعية طبعت بصمتها على مساراتها، فخلقت خليطًا اجتماعيًا عجيبًا ومتنوعًا يُلهم الروائيين على مرّ الزمن، فيكتبون باستمرار تاريخًا آخر لمصر، لم يوثقه المؤرخون، ولم تعرضه شاشات السينما والتليفزيون.

«الدستور» تحتفى بالفائزين بجوائز الدولة «التقديرية، والنيل، والتشجيعية» فى الرواية فى ملف خاص، وتجيب عن الأسئلة التى تراود كثيرين حول سر الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، الذى جعله صوتًا متفردًا بين الروائيين المصريين، ومنحه جائزة النيل للآداب، وتفاصيل «التقمص» الذى جعل الروائى كمال رحيم، الفائز بجائزة الدولة التقديرية، أفضل راوٍ لتاريخ يهود مصر، وأخيرًا، الخلطة التى توَّجت رواية حسام العادلى «نجع بريطانيا العظمى» بجائزة الدولة التشجيعية.

 

إبراهيم عبدالمجيد.. جائزة النيل.. راوى تاريخ الإسكندرية.. الهارب من «البلدة الأخرى»

كمال رحيم.. كاتب تاريخ الذين كانوا هنا

حسام العادلى.. رواية ترصد صراع الصعايدة والمستعمرين فى أسيوط

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