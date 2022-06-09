الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مقاول وعامل خلال العمل فى بيارة صرف صحى بإسنا

جثة
جثة
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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، مصرع مقاول وعامل خلال العمل فى إصلاحات داخل بيارة صرف صحي بحي القرية في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وتم نقل جثماني العاملين لمشرحة مستشفى إسنا، ويجري استصدار التصريح بدفنهما لتشييع الجنازة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا العقيد مروان عاطف، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخصين خلال العمل فى إحدى بلاعات الصرف الصحى بحي القرية بمنطقة الشيخ سعد دائرة المركز، وعلى الفور انتقل إلي مكان الحادث كل من اللواء محمد عايد، مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم أحمد قورة، رئيس المباحث بإسنا، والرائد محمود صقر، من مباحث إسنا.

وتبين من خلال الفحص أن الواقعة أسفرت عن مصرع كل من "أحمد عبيد" 35 سنة مقاول، و"سيد خيري" 25 سنة عامل تسليك بالصرف الصحي، وتم انتشال جثث الضحايا، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى إسنا، تحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إسنا الأقصر مصرع مقاول وعامل بيارة صرف صحي محافظة الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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