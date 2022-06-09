قصّوا شعره بسكين.. تفاصيل اتهام 4 بالاعتداء على شاب بعين شمس

تسلمت نيابة عين شمس تحريات المباحث الجنائية، حول اتهام 4 أشخاص بالتعدي على آخر وقص شعره، وظهورهم في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات عن صحة الواقعة، موضحة أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ونجل أحد المتهمين بسبب الخلاف على أولوية الشراء من سوبر ماركت.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة عين شمس، طرف أول موظف بشركة، 29 سنة ومقيم عين شمس مجنى عليه، وطرف ثانٍ 4 أشخاص، أحدهم له سوابق جنائية تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء، بسبب خلاف بين الطرف الأول ونجل أحد المتهمين المضبوطين على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت.

وحين تدخل المجني عليه لفض المشاجرة بين الطرفين، قام أحد المتهمين بالطرف الثاني بالتعدي عليه وقص شعره بسكين تم ضبطها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.