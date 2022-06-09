الخميس 09 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قصّوا شعره بسكين.. تفاصيل اتهام 4 بالاعتداء على شاب بعين شمس

المتهمون
المتهمون
ads

تسلمت نيابة عين شمس تحريات المباحث الجنائية، حول اتهام 4 أشخاص بالتعدي على آخر وقص شعره، وظهورهم في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات عن صحة الواقعة، موضحة أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ونجل أحد المتهمين بسبب الخلاف على أولوية الشراء من سوبر ماركت.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة عين شمس، طرف أول موظف بشركة، 29 سنة ومقيم عين شمس مجنى عليه، وطرف ثانٍ 4 أشخاص، أحدهم له سوابق جنائية تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء، بسبب خلاف بين الطرف الأول ونجل أحد المتهمين المضبوطين على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت.

وحين تدخل المجني عليه لفض المشاجرة بين الطرفين، قام أحد المتهمين بالطرف الثاني بالتعدي عليه وقص شعره بسكين تم ضبطها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة عين شمس عين شمس قص شعره مقطع فيديو أولوية الشراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2022 وكيفية قراءة التقديرات

رابط بوابة الأزهر لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

كفاكم نبشًا للقبور!

بسنت حسن

الكمال وضحاياه

عبد الرحيم طايع

خيبات الآملين

مدحت بشاى

الحوار الوطنى والعقل الفلسفى

حسين دعسة

توماس فريدمان بعد مائة يوم من الحرب: مفاجآت!

فيصل شمس

الولد المخيف إيلون موسك

محمد العسيري

فى محبة «عطية».. والشيخ حسنى و«طيور العنبر»

أحمد سعد زايد

تشابه الأصولية العربية والغربية

صور

إطلاق القمر الصناعي المصري 301 من قاعدة spaceX

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح أمريكى.. كواليس رفض إسرائيل عقد قمة مع السلطة الفلسطينية

إسرائيل ترحب بإدانة وكالة الطاقة الذرية سلوك إيران النووى

انتخاب سفير إسرائيل نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ما الأهمية؟