الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 20 عاطلًا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 20 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

يأتى ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلًا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها، بحوزتهم 4 سلاح نارى وعدد من الطلقات من ذات العيار، و2480 جرامًا من مخدر الهيروين، و90 جرامًا من مخدر البودر، و60 جرامًا من مخدر الحشيش، و80 جرامًا من مخدر الشادو، و35 جرامًا من مخدر الأستروكس، و50 جرامًا من مخدر البانجو، و65 جرامًا من مخدر الأيس، و20 قرصًا مخدرًا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

القليوبية حملة أمنية المواد المخدرة الحشيش الهيروين

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وائل لطفي

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