تراجع أسعار الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة بسبب حريق موانئ تصدير الغاز

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تراجعا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد نشوب حريق في أحد موانئ تصدير الغاز في تكساس، وهو ما يهدد بتوقف تصدير كميات من الوقود رغم تزايد الطلب الخارجي عليه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيثر براون المتحدثة باسم شركة فري بورت إل.إن.جي للغاز الطبيعي المسال قولها: "إن الحريق في محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال بمنطقة كوينتانا بولاية تكساس على بعد حوالي 65 ميلا (105 كيلومترات) جنوب هيوستون، تحت السيطرة".

وأضافت، أن الحريق نشب في الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي وأن التحقيقات بشأنه مازالت جارية، مشيرة إلى أنه لم تقع أي إصابات بسبب الحادث.

وتراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة اليوم بنسبة 3ر9% إلى 427ر8 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم يوليو المقبل في تعاملات بورصة نيويورك، بعد نشر أنباء الحريق.

وكان السعر قبل ذلك قد ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2008.

كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بمقدار الضعف منذ بداية العام الحالي، في ظل استمرار المخزونات أقل كثيرا من المستويات الطبيعية.

وكانت الدول المنتجة للنفط في "أوبك+"، أعلنت الخميس الماضي، عن زيادة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف في محاولة؛ للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الأزمة في أوكرانيا.

وأعلن التحالف في بيان – نقلته وكالة الصحافة الفرنسية حينها - أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على "تعديل إنتاج يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميا".

وكان الإنتاج السابق قد حدد بـ 432 ألف برميل يوميا.

وشدد البيان على "أهمية استقرار الأسواق وتوازنها".