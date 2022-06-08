الأربعاء 08 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تدريبات على الإطفاء وإخلاء المباني في «الحماية المدنية» بقصور الثقافة

برنامج الحماية المدنية
برنامج الحماية المدنية بقصور الثقافة
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام تقديم فعاليات برنامج “الحماية المدنية” للعاملين بفرع ثقافة الفيوم، برعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك بمركز تدريب الحماية المدنية بالفيوم.

تضمنت الفعاليات تدريبات عملية على أعمال الإطفاء وإخلاء المباني، وتضمن التدريب إخطار مركز العمليات باكتشاف حريق وآليات مواجهة الظروف الطارئة بالتعامل المبدئى بإمكانياته الذاتية، وخلال التدريب استخدمت الطفايات، وأجريت عمليات تبريد للمنطقة المحيطة، لمنع انتشار النيران من مصدرها إلى المناطق المجاورة وإخلاء المعدات والأفراد إلى مناطق التجمع، والتعامل مع مصدر النيران وإتمام عملية الإطفاء.

عبدالدايم المخرج هشام عطوة الحماية المدنية منال علام أعمال الإطفاء مصدر النيران

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