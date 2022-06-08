الأربعاء 08 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تؤثر على مستويات السكر في الدم.. ماذا يحدث إذا شربت قهوة قبل الإفطار؟

قهوة
قهوة
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إذا كان أول شيء تفعله مباشرة عند الاستيقاظ هو تناول فنجان من القهوة، فقد ترغب في إعادة النظر في هذه العادة. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب بدء اليوم بدون قهوة الصباح، إلا أن شربها  قبل تناول وجبة الإفطار قد يؤدي إلى بعض العواقب الخطيرة، بما في ذلك ارتفاع مستويات السكر في الدم والقلق الشديد.

ماذا قد يحدث إذا شربت قهوتك قبل الإفطار؟

يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بنسبة هائلة تصل إلى 50٪. لكن هذا لا يعني أنه عليك التخلص من مشروبك المفضل والتحول إلى قهوة منزوعة الكافيين. أظهرت الدراسات أنه يمكنك تحسين هذا التأثير الضار إذا تناولت وجبة الإفطار أولاً ثم شربت قهوتك لاحقًا.

2. قد تعاني من تقلصات في الساق.

نظرًا لأن الكافيين يرفع مستويات السكر في الدم ، فقد يؤدي إلى تقلصات في الساق يمكن أن تبقيك مستيقظًا في الليل.

3. قد تجف بشرتك.

تعتبر القهوة من المواد المدرة القوية للبول، مما يعني أنها تجعل رحلاتك إلى الحمام أكثر تكرارًا. على الرغم من أن الاستمتاع بفنجان من القهوة في بعض الأحيان لن يؤدي إلى الإصابة بجفاف خطير ، إلا أنه لا يزال يتسبب في فقدان جسمك للسوائل، ومن المهم شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم. إذا كنت لا تشرب الكثير من السوائل التي تفقدها ، فقد يؤثر ذلك على بشرتك، مما يؤدي إلى جفافها.

4. تشعر بقلق شديد.

عندما نستيقظ، يكون الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر، في أعلى مستوياته. إذا كنت تشرب قهوتك قبل تناول وجبة الإفطار، يمكن أن يتعارض الكافيين مع الكورتيزول، مما يتسبب في تعرض جسمك لمزيد من التوتر. من الأفضل الانتظار  لمدة ساعة تقريبًا بعد الاستيقاظ لشرب كوب جو الخاص بك والتأكد من شرب الماء قبل تناوله.

كان يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم تناول وجبة الأفطار كم تشرب من القهوة يوميا عندما نستيقظ لتأكد من شرب الماء قبل تناوله

رئيس التحرير

وائل لطفي

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