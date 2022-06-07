رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022

ينتظر آلاف طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022 نتيجة الفصل الدراسي الثاني، خاصة لظهورها الأيام القليلة الماضية بالتتابع في العديد من المحافظات مثل “الجيزة، القاهرة، الإسماعيلية، أسوان، القليوبية، الدقهلية، جنوب سيناء، بني سويف”، وشهد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2022 زيارات كثيرة على محركات البحث العالمية جوجل وتويتر خلال الساعات الماضية، مما جعلها متصدرة العناوين البحثية، ويتخوف الطلاب من نتيجة الشهادة الإعدادية لأنه حسب معدلات درجاتهم فيها يتحدد انتسابهم للتعليم الثانوي أو الفني والمهني أو التكنولوجي التطبيقي الذي انتشرت مدراسه في محافظات مصر المختلفة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الغربية

وفي وقتٍ سابق أعلنت مديرية التعليم في محافظة الغربية عن أداء 88723 طالبا وطالبة اختبارات الشهادة الإعدادية من إجمالي 88870 طالبا وطالبة كونهم مقيدين في الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، وقد أجريت الامتحانات داخل لجان تُطبق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب من عدوى الأوبئة التي حذرت منها وزارة الصحة المصرية ومنعًا لتفشي الوباء مرة أخرى، ومنع الغش بشكل كامل حتى ينال كل طالب حقه ويقدر إمكانياته الدراسية.

خطوات حصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022:

الدخول من خلال هذا الرابط (نتيجة إعدادية الغربية). اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب. الضغط على نتائج الشهادة الإعدادية اختيار نتائج الفصل الدراسي الثاني. كتابة بيانات الطالب الراغب في الحصول على درجاته كاملة من اسم المدرسة والمديرية التابع لها الطالب. تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات. الضغط على زر الاستعلام.

سوف تظهر أمامك نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية حال تحميلها على الموقع فور اعتمادها من قبل محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي.

موعد تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية الفصل الدراسي الثاني

ورغم أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الغربية لم تظهر بعد إلا أن البحث عن موعد تقديم التظلمات من قبل الطلاب الذين يستشعروا عدم نيل درجاتهم المستحقة يكثر لجانب البحث عن رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية، مما جعل هذه العناوين تسجل مشاهدة عالية حاليًا عبر المنصات الإلكترونية، حيث من المتوقع أن تحدد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مواعيد تقديم التظلمات في المحافظة في اليوم التالي لإعلان النتيجة والذي من المفترض أن يكون خلال ساعات اليوم، الثلاثاء 7 يونيو 2022 أو الغد على أقصى تقدير والتي تستمر لمدة 15 يومًا.