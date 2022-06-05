الأحد 05 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند توقف مسئولًا أساء للنبى محمد وتؤكد احترامها للأديان

رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند
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قال حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، اليوم الأحد، إنه أوقف المتحدثة باسم الحزب نوبورشارما عن العمل ردا على تعليقات حول النبي محمد أدلت بها خلال مناظرة تلفزيونية.
وأضاف الحزب في بيان على موقعه على الإنترنت أنه يحترم جميع الأديان قائلا: "حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين".
وكتبت شارما على تويتر أنها قالت بعض الأشياء ردا على تعليقات تم الإدلاء بها متعلقة بإله هندوسي، لكن لم تكن هناك نية أبدا لإيذاء المشاعر الدينية لأي شخص.
وأضافت: "إذا كانت كلماتي تسببت في إزعاج أو جرح للمشاعر الدينية لأي شخص على الإطلاق، فإنني أسحب بياني دون قيد أو شرط".
وأعلن مكتب الحزب طرد نافين جيندال، وهو متحدث آخر باسم حزب بهاراتيا جاناتا، من الحزب بسبب تعليقات أدلى بها عن الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف بيان الحزب: "حزب بهاراتيا جاناتا يعارض بشدة أيضا أي فكر يهين أو يحط من قدر أي طائفة أو دين... ولا يروج الحزب لمثل هؤلاء الأشخاص أو لهذه الفلسفة".
وأثارت تعليقات شارما احتجاجات من عدة دول إسلامية.

حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند المتحدثة باسم الحزب نوبورشارما الأديان رموز دينية

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وائل لطفي

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