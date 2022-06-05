التحفظ على أموال 9 مستريحين جدد فى قنا

قررت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال، اليوم الأحد، تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وأملاك 9 مستريحين من محافظة أسوان، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

جاء تأييد التحفظ على أموال وأملاك كل من محمد أمين أبوزيد محمد وزوجته في القضية رقم 5827 لسنة 2022 إداري مركز إدفو والمقيدة برقم 46 لسنة 2022 حصر رأي استئناف قنا.



وشمل القرار تأييد التحفظ على أموال عيد سايح منصور وزوجته في القضية رقم 5817 لسنة 2022 إداري مركز إدفو والمقيدة برقم 66 لسنة 2022 حصر رأي استئناف قنا، وأحمد بدري عبدالنعيم بدري ووالديه، في القضية رقم 5820 لسنة 2022 إداري مركز إدفو والمقيدة برقم 67 لسنة 2022 حصر رأي استئناف قنا.



ومحمد فتحي نجار وشقيقيه محمود ومصطفى وزوجاتهم وأبنائهم في القضية رقم 992 لسنة 2022 جنح مركز أسوان والمقيدة برقم 75 لسنة 2022 حصر رأي استئناف قنا، وعبدالظاهر عبدالرازق عبدالظاهر أحمد، وأسرته في القضية رقم 2234 لسنة 2022 إداري مركز كوم أمبو والمقيدة برقم 77 لسنة 2022 حصر رأي استئناف قنا.