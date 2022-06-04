السبت 04 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لحلاق بتهمة قتل سائق لوجود علاقة مع زوجته فى شبرا

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، حلاقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، لاتهامه بقتل سائق توك توك بعد تأكده من وجود علاقة غير شرعية مع زوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى، ومحمد عبد الواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان.

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1718 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 525 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمرو ص" صاحب صالون حلاقة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، قتل عمدا المجني عليه "أحمد م"، سائق توك توك، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، على إثر خلافات سابقة بينهم، فأضمر الشر في نفسه، وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من الأهالي بقيام صاحب صالون حلاقة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالتعدى بسلاح أبيض على سائق توك توك بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سائق توك توك إثر طعنات بمناطق متفرقة بالجسم على يد صاحب صالون حلاقة، لوجود خلافات سابقة.

وأوضحت التحريات أن المتهم اكتشف وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وبين المجني عليه فتوجه له وسدد له الطعنات بسلاح أبيض سكين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، إلى أن أحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى حلاق 10 سنوات سائق توك توك

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