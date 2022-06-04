السبت 04 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ما بين عبقرية المكان والانسان.. منحوتات تبقى شاهدة على ابداع ملتقى مدينتى للنحت

ملتقى مدينتى للنحت
ملتقى مدينتى للنحت
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وسط أحضان الطبيعة الساحرة بمدينتى و بعد مرور قرابة شهر   من الأعمال النحتية  المتميزة النابعة من عبقرية المكان والإنسان شهد نادى مدينتى اليوم الجمعة  ختام الدورة الـخامسة  من سمبوزيوم مدينتى للنحت .

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وشهدت الدورة الخامسة من الملتقى اعمالا متميزة بكل المقايس فى مستواها الفنى ابدعها  ٢٥ فنانا مصريا وأجنبيا تم تكريمهم جميعا فى احتفالية كبرى بنادى مدينتى ، وسيتم استخدام أعمالهم الفنية " المنحوتات " في تزيين مختلف الحدائق والميادين في مدينتي.

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وأكد الفنان صلاح حماد ، رئيس اللجنة المنظمة لسمبوزيوم مدينتي ، أن هذه الدورة مثلت حدثا فنيا كبيرا وناجحا بكل المقايس ويعد أكبر سمبوزيوم للنحت يقام في مصر بمشاركة هذا العدد من الفنانين .

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من جانبهم اكد الفنانون  سعادتهم بالمشاركة فى هذا الحدث الابداعى الكبير واشادوا بحسن التنظيم وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة مما ساهم فى ابراز الملتقى بهذا المستوى المشرف.

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يذكر ان  اللجنة المنظمة لسمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس  يتكون من المهندس خالد الشهابي ، الفنان صلاح حماد ، السيدة نفين توفيق ، الدكتور سعيد بدر ، الدكتور محمد عباس ، الدكتور ياسر بكار ، الدكتورة مريم مكرم الله ، الفنانة دعاء شعبان و الدكتورة مروة مجدي

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طلعت مصطفى سمبوزيوم مدينتي مدينتي

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