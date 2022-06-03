الجمعة 03 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

خلال استقباله مدير وكالة الطاقة الذرية..

إسرائيل: نفضل المسار الدبلوماسى مع إيران لكن نحتفظ بحق الرد

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت
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استقبل نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رافائيل جروس مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارته إلى إسرائيل.

وناقش بينيت وجروس ملف خطوات إيران المتطورة لامتلاك أسلحة نووية، وسبل منعها من ذلك، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

من جانبه، شدد بينيت على الخطر الذي ينطوي عليه استمرار هذا التقدم الإيراني مع تضليل المجتمع الدولي باستخدام معلومات كاذبة، وأنه من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات ضد طهران بكل الوسائل لمنعها من حيازة أسلحة نووية.

وأوضح أن إسرائيل تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران لمنع إمكانية تطوير أسلحتها النووية، قائلًا: "لكننا في الوقت ذاته سنحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا واتخاذ إجراءات ضد إيران لوقف برنامجها النووي".

إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بينيت إيران أسلحة نووية نووي

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