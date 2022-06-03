«إسفكسيا الغرق».. وفاة شاب فى ترعة الإسماعيلية بمركز بلبيس

لفظ شاب بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، أنفاسه الأخيرة، إثر غرقه داخل ترعة مياه الإسماعيلية بنطاق مركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية.

وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "حسام س ق م" 25 عاما مقيم بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز بلبيس، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى التى تمكنت من استخراج الجثمان من أمام عزبة الجندى طريق "بلبيس- أبوحماد"، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.