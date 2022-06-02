لشكه في سلوكها.. المؤبد لسائق متهم بقتل شقيقته في السلام

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة سائق بالسجن المؤبد فى اتهامه بقتل شقيقته لشكه في سلوكها، بدائرة قسم شرطة السلام.

وكشف التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والتّرصد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وأقرّ المتهم خلال التحقيقات بارتكابه جريمة قتل شقيقته لشكه في سلوكها حيث يتناول الناس سمعتها خاصة أنها مطلقة.

أضاف المتهم أن المجني عليها شقيقته كانت تخرج لإعطاء الطلاب الدروس الخصوصية للإنفاق على والدتها، فشك في سلوكها وتحين فرصة لسفك دمائها وما إن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات.