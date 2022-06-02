الخميس 02 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

الإعدادية
الإعدادية
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يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي عن لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية على محرك البحث العالمي "جوجل".

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

وتستعرض "الدستور" لقراءها من الطلاب وأولياء الأمور لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية.

  1. الدخول على لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية (من هنا)
  2. اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب من القائمة الرئيسية للموقع.
  3. تحديد الفصل الدراسي المقيد به الطالب.
  4. كتابة بيانات الطالب كاملة مع الحرص على تسجيل رقم الرقم القومي صحيح.
  5. تدوين رقم الجلوس الطالب في الخانة المخصصة له.
  6. الضغط على الاستعلام.
  7. عرض نتيجة الطالب بالتفصيل في كل المواد الدراسية.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83%

«س و ج» لطلاب الإعدادية.. الفرق بين «الثانوى العام والخدمات والمنازل»

 

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روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات


نرصد لكم في السطور التالية نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات مصر، والتي جاءت كالتالي:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الإسكندرية

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.alexandria.gov.eg/Government/moderyat/education.

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate.

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الإسماعيلية
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.ismailia.gov.eg/Pages/default.aspx.

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة أسوان
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

https://aswan.gov.eg

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسيوط
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://assiutt.wixsite.com/education.

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الأقصر
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.luxor.gov.eg/kayanat/modyrya/education/default.aspx

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة البحر الأحمر
 

يمكنكم الحصول علي نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي: (من هنا)

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة البحيرة
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://behira.gov.eg/

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة بني سويف
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.benisuef.gov.eg/

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي: (من هنا).

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة جنوب سيناء
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://www.southsinai.gov.eg/

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الجيزة
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://www.cairogovresults.com/

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الدقهلية
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://edudk.net/

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة سوهاج
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
 http://www.sohag.gov.eg/gov2/mod/edu/default.aspx
 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة السويس
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.suez.gov.eg/Pages/default.aspx

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx
 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة شمال سيناء
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.northsinai.gov.eg/home.aspx

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الفيوم
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.fayoum.gov.eg/default.aspx

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://www.qalubiaedu.org/

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة قنا
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.qena.gov.eg/Default.aspx

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ
 

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://kfsedu.gov.eg/

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