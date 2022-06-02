لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية
يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي عن لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية على محرك البحث العالمي "جوجل".
لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية
وتستعرض "الدستور" لقراءها من الطلاب وأولياء الأمور لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية.
- الدخول على لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية (من هنا)
- اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب من القائمة الرئيسية للموقع.
- تحديد الفصل الدراسي المقيد به الطالب.
- كتابة بيانات الطالب كاملة مع الحرص على تسجيل رقم الرقم القومي صحيح.
- تدوين رقم الجلوس الطالب في الخانة المخصصة له.
- الضغط على الاستعلام.
- عرض نتيجة الطالب بالتفصيل في كل المواد الدراسية.
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روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات
نرصد لكم في السطور التالية نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات مصر، والتي جاءت كالتالي:
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الإسكندرية
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.alexandria.gov.eg/Government/moderyat/education.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الإسماعيلية
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.ismailia.gov.eg/Pages/default.aspx.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة أسوان
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسيوط
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://assiutt.wixsite.com/education.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الأقصر
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.luxor.gov.eg/kayanat/modyrya/education/default.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة البحر الأحمر
يمكنكم الحصول علي نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي: (من هنا)
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة البحيرة
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://behira.gov.eg/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة بني سويف
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.benisuef.gov.eg/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي: (من هنا).
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة جنوب سيناء
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://www.southsinai.gov.eg/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الجيزة
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://www.cairogovresults.com/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الدقهلية
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://edudk.net/
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة سوهاج
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.sohag.gov.eg/gov2/mod/edu/default.aspx
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة السويس
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.suez.gov.eg/Pages/default.aspx
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة شمال سيناء
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.northsinai.gov.eg/home.aspx
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الفيوم
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.fayoum.gov.eg/default.aspx
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://www.qalubiaedu.org/
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة قنا
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
http://www.qena.gov.eg/Default.aspx
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ
يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:
https://kfsedu.gov.eg/