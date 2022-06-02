يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي عن لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية، وقد ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية على محرك البحث العالمي "جوجل".

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

وتستعرض "الدستور" لقراءها من الطلاب وأولياء الأمور لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية.

الدخول على لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية (من هنا) اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب من القائمة الرئيسية للموقع. تحديد الفصل الدراسي المقيد به الطالب. كتابة بيانات الطالب كاملة مع الحرص على تسجيل رقم الرقم القومي صحيح. تدوين رقم الجلوس الطالب في الخانة المخصصة له. الضغط على الاستعلام. عرض نتيجة الطالب بالتفصيل في كل المواد الدراسية.

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روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات



نرصد لكم في السطور التالية نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات مصر، والتي جاءت كالتالي:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الإسكندرية

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.alexandria.gov.eg/Government/moderyat/education.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الإسماعيلية



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.ismailia.gov.eg/Pages/default.aspx.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة أسوان



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

https://aswan.gov.eg

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسيوط



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

https://assiutt.wixsite.com/education.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الأقصر



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.luxor.gov.eg/kayanat/modyrya/education/default.aspx

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة البحر الأحمر



يمكنكم الحصول علي نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي: (من هنا)

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة البحيرة



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

https://behira.gov.eg/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة بني سويف



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.benisuef.gov.eg/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي: (من هنا).

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة جنوب سيناء



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

https://www.southsinai.gov.eg/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الجيزة



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

https://www.cairogovresults.com/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الدقهلية



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://edudk.net/

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة سوهاج



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.sohag.gov.eg/gov2/mod/edu/default.aspx



نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة السويس



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.suez.gov.eg/Pages/default.aspx

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.sharkia.gov.eg/modiriat/Education/default.aspx



نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة شمال سيناء



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.northsinai.gov.eg/home.aspx

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://gharbeia.gov.eg/Pages/default.aspx

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الفيوم



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.fayoum.gov.eg/default.aspx

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

https://www.qalubiaedu.org/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة قنا



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

http://www.qena.gov.eg/Default.aspx

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ



يمكنكم الحصول على نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي:

https://kfsedu.gov.eg/