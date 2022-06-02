لودر حفر يدهس عجوزًا أمام منزله بمركز طهطا بسوهاج

دهس لودر حفر، عجوزًا أمام منزله بمركز طهطا شمال سوهاج، وتم ضبط سائق اللودر واعترف بارتكابه الحادث وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مساعد الوزير لأمن سوهاج، بلاغًا بالحادث، وتبيَّن للمقدم موسى القاضي، رئيس مباحث مركز طهطا، أن المدعو «البدري ا. س.» البالغ من العمر 83 عامًا - على المعاش - أثناء عبوره الطريق أمام منزله، اصطدمت به معدة ثقيلة (لودر حفر) قيادة المدعو «علاء ع. ح. ع.» البالغ من العمر 23 عامًا - سائق.

وأفاد شقيق المجني عليه المدعو «محمد س. ا.» البالغ من العمر 65 عامًا، بمضمون ما جاء بالتحريات وإصابة شقيقه بكدمة إثر اصطدامه باللودر ووفاته، واتهم قائد اللودر بالتسبب في وفاته.

وأقرَّ سائق اللودر، بأنه لم يتمكن من مفاداته أثناء عبوره الطريق، ونفى الشبهة الجنائية.