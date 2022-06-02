الخميس 02 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لودر حفر يدهس عجوزًا أمام منزله بمركز طهطا بسوهاج

جثة
جثة
ads

دهس لودر حفر، عجوزًا أمام منزله بمركز طهطا شمال سوهاج، وتم ضبط سائق اللودر واعترف بارتكابه الحادث وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مساعد الوزير لأمن سوهاج، بلاغًا بالحادث، وتبيَّن للمقدم موسى القاضي، رئيس مباحث مركز طهطا، أن المدعو «البدري ا. س.» البالغ من العمر 83 عامًا - على المعاش - أثناء عبوره الطريق أمام منزله، اصطدمت به معدة ثقيلة (لودر حفر) قيادة المدعو «علاء ع. ح. ع.» البالغ من العمر 23 عامًا - سائق. 

وأفاد شقيق المجني عليه المدعو «محمد س. ا.» البالغ من العمر 65 عامًا، بمضمون ما جاء بالتحريات وإصابة شقيقه بكدمة إثر اصطدامه باللودر ووفاته، واتهم قائد اللودر بالتسبب في وفاته.

وأقرَّ سائق اللودر، بأنه لم يتمكن من مفاداته أثناء عبوره الطريق، ونفى الشبهة الجنائية.

سوهاج حادث الشبهة الجنائية سائق اللودر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فقط فى جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2022 الترم الثانى

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

البوابة الإلكترونية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ومعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السلاح يتفوق على الغذاء!

خالد عكاشة

وقائع ما يجرى فى الشرق الأوكرانى

ميرفت دهان

التعدد.. فهم خاطئ لمؤسسة الزواج

محمد العسيري

الشامتون فى صلاح.. وجايزة طارق إمام

ماجد حبته

مصرية فى حكومة أستراليا

الدكتور إبراهيم نجم

خطوة جادة للعمل والسعي لإنتاج خطاب ديني منضبط

مدحت بشاى

فهمى عمر .. وأن نتذكر ما روى فى يوم ميلاد إذاعتنا المصرية

عبد الرحيم طايع

الترحم على غير المسلمين!

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على موكب تشييع جثمان الصحفية غفران وراسنة

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال