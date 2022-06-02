الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق بمنزلين فى سنديون بقليوب

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب بمنزلين بمنطقة سنديون بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمنزلين بمنطقة سنديون.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق داخل منزل بمنطقة سنديون، وامتد الحريق لمنزل مجاور وتمت السيطرة على الحريق، دون إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية القليوبية حريق

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