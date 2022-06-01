انتشال جثتى فتاتين لقيتا مصرعيهما غرقًا بمياه النيل فى منشأة القناطر

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، مساء اليوم الأربعاء، في انتشال جثتي فتاتين أبناء عمومة، لقيتا مصرعيهما غرقًا في مياه النيل بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت النحقيق.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بغرق فتاتين في مياه النيل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثتين لفتاتين هما كل من "نورا.م " 18 سنة، و"بسملة. ص " 18 سنة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.