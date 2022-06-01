الأربعاء 01 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

25 يوليو.. استكمال محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة السلام

محكمة
محكمة
ads

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل النطق بالحكم في قضية فتاة السلام إلي جلسة 25  يوليو المقبل، وذلك بناء على طلب المجني عليها بفتح مرافعة وإحضار الشاهد الثاني في القضية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاعتداء علي فتاة وقام بالتحرش بها أثناء المرور في الشارع.

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة السلام يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة في العقد الثالث من عُمرها باللفظ والأيدي ووجود شهود لذلك وفي أثناء الجلسة استند دفاع المجني عليها بأن هناك أحد الشهود يمكنه المجىء في الجلسة المقبلة ويمكنهم الإدلاء بأقوالهم.

تأجيل الحكم فتاة السلام 25 يوليو النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الإسكندرية برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

البوابة الإلكترونية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022

بالاسم ورقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السلاح يتفوق على الغذاء!

خالد عكاشة

وقائع ما يجرى فى الشرق الأوكرانى

ميرفت دهان

التعدد.. فهم خاطئ لمؤسسة الزواج

محمد العسيري

الشامتون فى صلاح.. وجايزة طارق إمام

ماجد حبته

مصرية فى حكومة أستراليا

الدكتور إبراهيم نجم

خطوة جادة للعمل والسعي لإنتاج خطاب ديني منضبط

مدحت بشاى

فهمي عمر .. وان نتذكر ما روى في يوم ميلاد اذاعتنا المصرية

عبد الرحيم طايع

الترحم على غير المسلمين!

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على موكب تشييع جثمان الصحفية غفران وراسنة

صحيفة إسرائيلية: مُحادثات بين «العدل» و«الليكود» لتشكيل حكومة بديلة

«رصاصة اخترقت صدرها».. استشهاد صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال