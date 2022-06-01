25 يوليو.. استكمال محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة السلام

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل النطق بالحكم في قضية فتاة السلام إلي جلسة 25 يوليو المقبل، وذلك بناء على طلب المجني عليها بفتح مرافعة وإحضار الشاهد الثاني في القضية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاعتداء علي فتاة وقام بالتحرش بها أثناء المرور في الشارع.

البداية كانت بورود بلاغ إلى قسم شرطة السلام يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة في العقد الثالث من عُمرها باللفظ والأيدي ووجود شهود لذلك وفي أثناء الجلسة استند دفاع المجني عليها بأن هناك أحد الشهود يمكنه المجىء في الجلسة المقبلة ويمكنهم الإدلاء بأقوالهم.