السجن المشدد 15 عامًا لمتهم بالاعتداء جنسيًا على ابنته الطفلة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المُشدد لمدة 15 عامًا بتهمة الاعتداء جنسيًا على ابنته الطفلة.

كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهم "محمد. ح "، 45 سنة، عامل راديتير، مقیم في كفر الإشارة، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بأنه في خلال الفترة من 2013 حتى 2021، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، تعدى جنسيًا على نجلته الطفلة المجني عليها "أ.م"، وهددها بالقتل حال إفشائها لجرمه.

تم القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.