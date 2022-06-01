الأربعاء 01 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 15 عامًا لمتهم بالاعتداء جنسيًا على ابنته الطفلة بالشرقية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المُشدد لمدة 15 عامًا بتهمة الاعتداء جنسيًا على ابنته الطفلة.

كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهم "محمد. ح "، 45 سنة، عامل راديتير، مقیم في كفر الإشارة، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بأنه في خلال الفترة من 2013 حتى 2021، بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، تعدى جنسيًا على نجلته الطفلة المجني عليها "أ.م"،  وهددها بالقتل حال إفشائها لجرمه.

تم القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية عامل الم شدد لمدة 15عام لاعتداء على ابنته

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