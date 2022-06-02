الخميس 02 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف 2022

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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الساعات القليلة الماضية شهدت بحث مكثف عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف للعام الدراسي 2021 /2022، بعد أن اعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن اعتماد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 75.51 % لطلبة النظامي، اليوم، الأربعاء 1 يونيو.

 نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في بني سويف 2022

 

الدستور تفعل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة بني سويف برقم الجلوس

محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة «الإعدادية» بنسبة نجاح 75.5%

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 الجدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة  الإعدادية الذين خاضوا اختبارات الفصل الدراسي الثاني،، نحو 61 ألف و700 طالباً وطالبة، و قد حضر منهم 55 ألفاً و 852 طالباً  وطالبة ، نجح منهم 42ألفاً و173طالباً وطالبة،حققوا نجاح بنسبة تتجاوز 75%/ مما جعل المحافظ يقدم خالص التهاني للطلاب، خاصة   وكون الدولة المصرية وضعت  التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030، التي تضمن التحول الرقمي أيضًا وخصصت كل مديرية للتربية والتعليم في مختلف المحافظات بوابة تقدم من خلالها نتيجة التعليم في كل المراحل الدراسية.

 أوائل الشهادة الاعدادية في بني سويف 

وبعدما  اعلن محافظ بني سويف اعتماد النتيجة، هنأ العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف 2022، وهم كالآتي 

 المركز الأول: روضة محمد سيد محمد بمجموع  (280 درجة) مدرسة الرياض ع بنات_ ناصر

المركز الثاني _ كريم عبد العليم  عبد الحميد محمد( 280 درجة) مدرسة سان مارك ع  م لغات_ بني سويف

المركز  الثالث_ كريم محمد سالم أحمد ( 279.75 درجة) مدرسة الشعب ع بنين_ بني سويف

المركز  الرابع _ سيف محمد إبراهيم جلال( 279.75 درجة) مدرسة النهضة الرسمية ع م _بني سويف

المركز  الخامس_ يوسف رجب أحمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة كوم أبو خلاد ع م الجديدة  - ناصر

المركز السادس_ عمر محمد مدحت محمد  ( 279.75 درجة) مدرسة  صلاح الدين فيوتشر لغات – بني سويف

المركز  السابع_ بسملة محمد مبروك عبد العظيم ( 279.75 درجة) مدرسة  الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية  - بني سويف

المركز  الثامن_ عبد الرحمن محمد محمد محمود ( 279.75 درجة) مدرسة سعد أبي وقاص الرسمية للغات  - الفشن

المركز  التاسع _ شهد عزت محمد محمد ( 279.75 درجة) مدرسة الفشن ع بنات – الفشن

المركز  العاشر_ ضحى خالد توفيق سيد ( 279.75 درجة) مدرسة سيد عبد القادر ع م  - ناصر.

 رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في بني سويف 2022

 

أما باقي الطلاب الغير وارد اسمائهم فيمكنهم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 أضغط هنــــــــــــــــا، وقد وفرتها جريدة الدستور لقرائها بالاسم ورقم الجلوس فقط عبر موقعها..

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