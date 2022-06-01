الأربعاء 01 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى ثلاثة أحواش فى سوهاج

حريق
حريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريقين نشبا بحوشين بمركزي "جرجا، والمنشأة"، وامتد الأول لحوش مجاور له، وذلك دون إصابات بشرية بالحريقين بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين من مأموري مركزي شرطة جرجا والمنشأة، مفادهما نشوب حريق بحوشين دائرة المركزين وتمكن وحدة الحماية المدنية من إخماد النيران.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو "إيهاب.ك.ع.ا- 39 سنة- مزارع"، وامتد لحوش مجاور ملك المدعو "أبو ضيف.ع.ا - 24 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية".

وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق، وإخماده دون حدوث إصابات.

الحماية المدنية أمن سوهاج محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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