مصرع طفل رضيع سقط من الطابق الثالث بالشرقية

لقى طفل رضيع مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بعقار بالحى الـ31 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مُدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول «زين.ال.ع.م»، عام ونصف، مُصابًا باشتباه نزيف بالمخ، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتوفي متأثرًا بإصابته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات سقوطه الطابق الثالث بعقار بالحى 31 بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.