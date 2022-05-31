الثلاثاء 31 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف فى القاهرة

حبس عصابة
حبس عصابة
ads

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجات نارية وبحوزتهم (3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية" ملك المتهمين "المستخدمين فى ارتكاب وقائع السرقة" - 6 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" - مبلغ مالى – عدد من الأجهزة الكهربائية).

وأقروا بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة، والمبلغ المالى والأدوات الكهربائية من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط (4 من عملائهم والمتعاملين معهم "أحدهم له معلومات جنائية"، وثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة)، كما تم ضبط بحوزة أحدهم (مبالغ مالية "محلية – أجنبية" – ماكينة طباعة أرقام مسلسلة)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي حبس الاجهزة الكهربائية ضبط 4 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

توطين الصناعة السورية فى مصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة كفر الشيخ 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 كفر الشيخ

بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحيرة

بنسبة نجاح 78.83%.. محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

هل تعرفون مصرنا يا من لا تعرفونها؟

جلال حمام

نصيحة فريدمان وتحذير كيسنجر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

قبلة الحياة من الرئيس لسنابل الخير فى توشكى

حسين دعسة

الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. طموح الإمارات والأردن ومصر بلا حدود

محمود خليل

الدعاة.. نجوم «كاسيت وتليفزيون وإنترنت»

منى رجب

وراء كل مصرية عالمية أسرة تساندها

د. بهي الدين مرسي

ويسألونك عن الفِطرة السوية

ماجد حبته

صوت ألمانيا.. ضد ألمانيا!

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

لتحفيز التجارة البينية.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية

الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة

عام بعد "حارس الأسوار".. إلى أين وصلت حماس في ترميم قدراتها العسكرية؟